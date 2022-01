Zahl der Wiederholer im Corona-Schuljahr 2020/21 halbiert

Wiesbaden/Düsseldorf (dpa/lnw)

Während der Corona-Pandemie haben in Nordrhein-Westfalen nur etwa halb so viele Kinder eine Klassenstufe wiederholt wie im Jahr zuvor. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das unter anderem an veränderten Versetzungsregelungen. Etwa 15.400 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in NRW wiederholten im Schuljahr 2020/21 eine Klasse - ein Jahr zuvor waren es noch etwa 32.200.

Von dpa