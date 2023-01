Zalazar kehrt in Schalke-Kader zurück

Gelsenkirchen (dpa)

Schalkes neuer Innenverteidiger Moritz Jenz könnte im Spiel gegen den 1. FC Köln direkt in die Anfangsformation des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga rücken. «Er ist gestern angekommen, hat heute trainiert. Er macht einen guten Eindruck», sagte Trainer Thomas Reis am Freitag. «Es könnte schon sein, dass er von Beginn an spielt.»

Von dpa