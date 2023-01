Zehn Jahre Drogenfahndung: Spürhund geht in den Ruhestand

Bielefeld (dpa/lnw)

29 Kilo Marihuana, 7 Kilo Kokain, Dutzende Haschisch-Kekse: Zollhund Elvis hat während seiner Dienstzeit so ziemlich alles aufgespürt, was Drogendealer gern vor ihm versteckt hätten. Mehr als zehn Jahre lang war er beim Zoll im Einsatz, um Autos, Lastwagen, Busse und Züge nach Drogen zu durchsuchen. Zu seinem zwölften Geburtstag hat ihn das Hauptzollamt Bielefeld nun in den Ruhestand geschickt. «Seinen Lebensabend wird er im Kreis der Familie seines Zollhundeführers verbringen», teilte das Hauptzollamt Bielefeld am Montag mit.

Von dpa