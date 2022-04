Zehn Menschen bei Brand verletzt

Neuss (dpa/lnw)

Bei einem Brand in der Neusser Innenstadt sind zehn Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand in der Nacht zum Dienstag eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in einem Wohnkomplex in Vollbrand, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Mehrere Menschen standen demnach im hinteren Bereich an den Fenstern und machten auf sich aufmerksam.

Von dpa