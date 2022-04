Zehn Wäschetrockner aus Flüchtlingsunterkunft gestohlen

Erkrath (dpa/lnw)

Aus einer neugebauten Unterkunft für Geflüchtete in Erkrath haben Unbekannte zehn originalverpackte Wäschetrockner gestohlen. Die Geräte seien aus einem Lagerraum im Erdgeschoss des Neubaus verschwunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie sollten eigentlich in den kommenden Tagen in den Wohnräumen der Einrichtung angeschlossen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 9000 Euro.

Von dpa