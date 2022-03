Zehn-Zentner-Bombe in Duisburg erfolgreich entschärft

Duisburg (dpa/lnw)

Eine in Duisburg gefundene Weltkriegsbombe ist in der Nacht zum Freitag erfolgreich entschärft worden. Die Straßensperrungen und die Sperrung der Autobahn 59 wurden demnach wieder aufgehoben, wie die Stadt mitteilte. Geplant sei die Entschärfung der Bombe bereits für 21.00 Uhr am Donnerstagabend gewesen. Sie verzögerte sich jedoch um einige Stunden, da sich bis nach Mitternacht Menschen unerlaubt im Gefahrenbereich aufhielten, wie eine Sprecherin der Stadt sagte.

Von dpa