Zehntausende Betroffen: Stromausfall hält weiter an

Als Grund nannte das Unternehmen eine starke Beschädigung der Umspannanlage in Neunkirchen-Seelscheid, in der es am Freitagabend zu einem Feuer gekommen war. Von dem Stromausfall sind nach ersten Angaben 41.000 Einwohner in Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth betroffen. Die Lage sei ein bisschen besser, es seien aber immer noch zu viele Kunden ohne Strom, sagte eine Sprecherin der Westnetz GmbH.