«Zeichen der Hoffnung»: Kölner Domspitzen leuchten wieder

Köln (dpa)

Aufgrund der Energiekrise war der Kölner Dom zuletzt bei Nacht in völliges Dunkel getaucht. Seit vergangenem Wochenende werden nun zumindest die Spitzen der Zwillingstürme wieder von innen angestrahlt. Dies geschehe in Abstimmung mit der Stadt Köln, teilte das Domkapitel am Montag mit. Früher wurde der ganze Dom nachts angestrahlt und war noch aus großer Entfernung zu sehen.

Von dpa