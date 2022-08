Zeitung: Dortmund an Barça-Stürmer Depay interessiert

Barcelona (dpa)

Auf der Suche nach einem Ersatz für Stürmer Sebastian Haller schaut sich Borussia Dortmund nach Medienberichten auch in Spanien um. Der Fußball-Bundesligist sei an den niederländischen Nationalspieler Memphis Depay vom FC Barcelona interessiert, berichtete am Mittwoch die katalanische Fachzeitung «Sport». Der BVB habe bereits Kontakte zum Umfeld des Spielers geknüpft, wolle für den 28-Jährigen aber keine Ablösesumme zahlen. Man wolle den Profi, der bei Barça Vertrag bis Juni 2023 hat, als Leihgabe holen oder kostenlos dauerhaft verpflichten, hieß es.

Von dpa