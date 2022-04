Zeitung: Peter Peters als FLVW-Präsident nominiert

Dortmund (dpa)

Peter Peters stellt sich nach der gescheiterten Bewerbung als DFB-Präsident offenbar als Chef des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) zur Wahl. Nach Informationen der «Ruhr Nachrichten» wurde der 59-Jährige vom Fußballkreis Gelsenkirchen nominiert und geht damit am 25. Juni beim Verbandstag in Kaiserau in die Wahl gegen den aktuellen Vize-Präsidenten Amateurfußball im FLVW, Manfred Schnieders.

Von dpa