Zentrale Vereidigungsfeier der Polizei

Rund 2700 neue nordrhein-westfälische Polizistinnen und Polizisten legen heute (10.00 Uhr) ihren Diensteid ab. Bei der zentralen Vereidigungsfeier in der Kölner Lanxess-Arena werden auch Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul (beide CDU) sprechen. Die jungen Kommissar- und Regierungsinspektoranwärter werden künftig in verschiedenen Städten des Landes ihren Dienst tun. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie dürfen auch die Angehörigen der künftigen Polizisten wieder an der Festveranstaltung teilnehmen. Die Feier endet traditionell mit dem Mützenwurf aller Neulinge.