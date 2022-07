Zeremonialstab aus Kamerun: Rückgabe-Beratungen

Braunschweig (dpa/lni)

Ein König aus Kamerun wird in den kommenden Tagen in Braunschweig über die mögliche Rückgabe von Objekten aus einer Sammlung des Städtischen Museums beraten. Auf Einladung des Oberbürgermeisters komme Seine Majestät König Asabaton Fontem Njifua, König höchsten Grades von Fontem (Kamerun), mit einer Delegation in die Stadt, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. OB Thorsten Kornblum (SPD) empfängt die afrikanischen Gäste am Mittwoch.

Von dpa