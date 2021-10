«Zeugnisretter» will Schule in Afrika bauen

Düsseldorf (dpa)

Bestseller-Autor Tim Nießner (19) aus Haan bei Düsseldorf will nach dem Ende seiner eigenen Schulzeit eine Schule in Afrika bauen. Dazu startet der «Zeugnisretter» in dieser Woche gemeinsam mit Influencern eine Spendenkampagne. «Es werden mindestens 60.000 Euro für den Schulbau benötigt», sagt Nießner.

Von dpa