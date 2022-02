«Zeynep» sorgt für über 200 Feuerwehreinsätze im Kreis Soest

In Geseke fiel im Bereich des Bahnhofs ein Baum auf die Oberleitung, weswegen der Bahnstrecke gesperrt wurde. Im Bereich der Alpenstraße in Lippstadt-Rixbeck lief aufgrund des Starkregens eine Unterführung voll. In Teilen der Gemeinde Welver kam es zu einem Stromausfall. Auch in Lippetal-Lippborg fiel ein Baum auf eine Oberleitung.

Verletzte gab es nach den Angaben der Feuerwehren nicht. Am Feuerwehrhaus in Warstein-Hirschberg wurde ein Rettungswagen stationiert, um im Falle von versperrten Straßen die medizinische Versorgung im Bereich des Ortsteils sicherzustellen.