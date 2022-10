Zoll beschlagnahmt Luxusgüter im Wert von 170.000 Euro

Düsseldorf (dpa)

Der Zoll hat am Düsseldorfer Flughafen bei einer Familie Schmuck, Kleidung und Uhren im Wert von mehr als 170.000 Euro beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte, war das Ehepaar aus Bonn mit seinen Kindern am 22. Oktober aus Dubai eingereist und am Flughafen von Zöllnern auf anmeldepflichtige Waren angesprochen worden. Sie hätten allerdings angegeben, nichts anzumelden zu haben, da sie alle Regelungen diesbezüglich kennen würden, hieß es in der Mitteilung.

Von dpa