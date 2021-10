Zollfahndung Essen stellt tonnenweise Shisha-Tabak sicher

Neuss (dpa/lnw)

Bei polizeilichen Ermittlungen nach dem Brand am vergangenen Mittwoch in einer Gewerbehalle in Neuss haben die Einsatzkräfte große Mengen Tabak und Chemikalien gefunden. Der Verdacht einer illegalen Herstellung von Shisha-Tabak habe sich inzwischen erhärtet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa