Zollhund «Django» spürt illegale Shishatabak-Produktion auf

Spürhund «Django» hat im westfälischen Gronau eine illegale Shisha-Tabakfabrik aufgespürt. Einsatzkräfte des Zolls konnten die illegale Produktionsstätte samt 450 Kilogramm fertigem Wasserpfeifentabak und 175 Kilogramm geschnittenen Tabak sicherstellen, wie der Zoll am Feitag in Essen mitteilte. Mit der illegalen Herstellung von Shisha-Tabak würden enorme Gewinne erzielt.

Zunächst hätten die Beamten Objekte in Mülheim/Ruhr und Essen durchsucht. Bei den 23, 26 und 37 Jahre alten Verdächtigen seien dort 77 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt worden. In Mülheim stießen die Beamten auf weitere 165 Kilogramm.

Dabei ergab sich der Verdacht, dass sich die illegale Produktion des Wasserpfeifentabaks in einem Gewerbegebiet in Gronau befindet. Es folgte der Einsatz von Zollhund «Django», einem ausgebildeten Tabakspürhund, der das Gewerbegebiet abschnüffelte, bis er an der richtigen Halle war.