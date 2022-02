Zorc: Europa League für BVB aktuell «der beste Wettbewerb»

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die großen Ziele des BVB in der Fußball-Europa-League bekräftigt. «Das ist der beste Wettbewerb, den wir jetzt haben. Natürlich wollen wir so gut abschneiden wie möglich», sagte Zorc (59) am Donnerstagabend beim Streamingdienst RTL+ kurz vor dem Zwischenrunden-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers. «Wir haben in der Champions League keine gute Visitenkarten hinterlassen, und das wollen wir revidieren.»

Von dpa