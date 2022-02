Zu spät zum Vorstellungsgespräch: Streit eskaliert

Iserlohn (dpa/lnw)

Ein Mann, der zu spät zu einem Vorstellungsgespräch in Iserlohn kam und die dann folgende Abfuhr nicht hinnehmen wollte, soll gewalttätig geworden sein. Der 21-Jährige und der Geschäftsinhaber, der einen Job zu vergeben hatte, gerieten handfest aneinander und wurden von Zeugen des Vorfalls getrennt, wie die Polizei im Märkischen Kreis am Freitag mitteilte. Der Bewerber war am Donnerstag mit zehn Minuten Verspätung im Geschäft im Hauptbahnhofgebäude eingetroffen. Der 61-Jährige teilte ihm mit, dass auf einer solchen Basis keine Zusammenarbeit möglich sei. Der Jüngere sei ausgerastet.

Von dpa