Zu wenig Kontrolle am Weihnachtsmarkt? Stadt widerspricht

Duisburg (dpa/lnw)

Die Stadt Duisburg hat Kritik an fehlenden Corona-Kontrollen bei ihrem Weihnachtsmarkt zurückgewiesen. Seit der Eröffnung am Donnerstag seien - mit Schwerpunkt am Wochenende - 1061 Besucher vom Ordnungsamt kontrolliert worden, sagte eine Stadtsprecherin am Montag. Hinzu kämen Tausende Kontrollen in Eigeninitiative der Standbetreiber. Insgesamt seien drei Besucher wegen Verstöße aufgefallen, sie müssten 250 Euro Bußgeld zahlen.

