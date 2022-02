Züge fahren in Dorsten und Marienheide vor Bäume

Dorsten/Marienheide (dpa/lnw)

In Dorsten und Marienheide bei Gummersbach sind am Mittwochabend und Donnerstagmorgen Regionalzüge mit umgewehten Bäumen oder Baumteilen kollidiert. Die Unfälle verliefen aber in beiden Fällen glimpflich. Es gab keine Verletzten, wie Sprecher mitteilten.

Von dpa