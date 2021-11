Zug erfasst Radlader an Bahnübergang: Mann stirbt

Nideggen (dpa/lnw)

Ein Mann in einem Radlader ist an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige wollte mit seinem Radlader, einem Traktor mit Ladeschaufel, die Gleise an dem unbeschrankten Bahnübergang in Nideggen (Landkreis Düren) überqueren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei soll er den heranfahrenden Zug übersehen haben. Infolge des Zusammenstoßes am Dienstagmittag sei der 67-Jährige aus dem Fahrzeug auf die Gleise geschleudert worden. Der Mann starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.

Von dpa