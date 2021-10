Zug kollidiert mit Einkaufswagen zwischen Bochum und Herne

Bochum/Herne (dpa/lnw)

Auf einer Zugstrecke zwischen Bochum und Herne ist am Freitag ein Güterzug mit einem Einkaufswagen zusammengestoßen, den Unbekannte auf das Gleis gelegt hatten. Gegen Freitagmorgen um 8.45 Uhr habe der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges, der von Hagen-Vorhalle zum Hauptbahnhof Wanne-Eickel unterwegs war, die Bundespolizei alarmiert. Dieser habe wegen eines «Gegenstandes im Gleisbereich» eine Schnellbremsung einleiten müssen, nachdem er kurz zuvor mit einem Einkaufswagen kollidiert war, teilte die Polizei am Samstag mit. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen.

Von dpa