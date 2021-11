Zugausfälle und Verspätungen im Ruhrgebiet und im Rheinland

Düsseldorf/Essen (dpa)

Aufgrund einer Stellwerksstörung in Duisburg ist der Bahnverkehr im Ruhrgebiet und im Rheinland am Mittwochmorgen erheblich beeinträchtigt. Im Fernverkehr können Halte in Obershausen, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum entfallen, wie eine Sprecherin der Deutsche Bahn mitteilte. Einzelne Züge sollen ersatzweise in Gelsenkirchen oder in Neuss halten. «Derzeit können wir noch keine Prognose abgeben, wann die Störung aufgehoben wird,» teilte die Sprecherin mit.

Von dpa