Zugausfälle und Verspätungen nach Unglück in Kamen

Nach einem schweren Unfall an einem Bahnübergang bei Kamen kommt es bei mehreren Regionalbahnen auf der stark befahrenen Strecke zwischen Dortmund und Hamm zu Verspätungen und Teilausfällen. Der Fernverkehr sei am Donnerstag nach dem Vorfall in Kamen dagegen nur sehr geringfügig gestört, da er über die Güterzugstrecke umgeleitet werde, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Nach einem Vorfall an einem Übergang zwischen Kamen und Kamen-Methler und einem darauf folgenden Polizeieinsatz an der Unglücksstelle sind die Regionalbahnen 1 und 3 sowie die RE 6 betroffen.

