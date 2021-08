Zum 75. Gründungstag: Landtag leuchtet in grün, weiß und rot

Aus Anlass des NRW-Jubiläums wird der Düsseldorfer Landtag selbst zu einem Schmuckstück der Feier. Medienkünstler haben eine Lichtshow erdacht, um das Parlament in Szene zu setzen. Natürlich in den Landesfarben grün, weiß und rot.

Zum 75. Jubiläum von Nordrhein-Westfalen erstrahlt der Landtag am Rheinufer in Düsseldorf abends eine Woche lang in den Landesfarben grün, weiß und rot. Am Montag startete die Illumination gegen 21.00 Uhr, sie sollte bis Mitternacht dauern. An jedem Abend der Festwoche bis Sonntag, 29. August, ist die Inszenierung der Medienkünstler Detlef Hartung und Georg Trenz zu sehen. Unter dem Titel «rundumNRW» werden Liedtexte, Buchtitel und markante Sätze von berühmten Persönlichkeiten gezeigt. Die Videosequenzen wiederholen sich regelmäßig. Begleitet wird die Lichtkunst durch Musik im Außenbereich.

Die Lichtinszenierungen sind in 15-Minuten-Schleifen geplant. Rund um das Gebäude werden sechs Positionen illuminiert. Der leuchtende Landtag ist von der Stadtseite, vom Rheinufer oder von einer Brücke über den Rhein zu sehen. Die Zitate von berühmten Menschen aus NRW stammen unter anderem vom ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer, von Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, von Herbert Grönemeyer, Joseph Beuys und Fußballer Leon Goretzka.