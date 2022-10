Zusammenarbeit zwischen Duisburger Hafen und China läuft gut

Hannover (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Zusammenarbeit zwischen dem Duisburger Hafen und China gelobt. Zugleich betonte Wüst am Freitag in Hannover: «In Duisburg ist niemand aus China am Hafen beteiligt. Aber die Zusammenarbeit - Stichwort Seidenstraße - ist gut und verlässlich.»

Von dpa