Zwei 19-Jährige sterben bei Autounfall auf A1 bei Lengerich

Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Männer aus Iserlohn mit ihrem Auto am Sonntagabend unter das Heck eines Lastwagens. Sie starben am Unfallort. Die Unfallursache und der genaue Ablauf seien noch unklar. Der Fahrer (40) des Lkw erlitt einen Schock. Die Aufräumarbeiten liefen am Montagmorgen noch, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.