Zwei Autos nach Straßenrennen in Dortmund beschlagnahmt

Dortmund (dpa/lnw)

Nach einem illegalen Straßenrennen sind in Dortmund zwei Autos beschlagnahmt worden. An dem Rennen in der Innenstadt seien am späten Montagabend vier Fahrzeuge beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in Dortmund am Dienstagmorgen. Zwei der Autos seien gestellt worden, während die anderen beteiligten Wagen entkommen seien. Die Autos der 21 und 20 Jahre alten Fahrer wurden beschlagnahmt. Eine Zivilstreife habe das Straßenrennen zuvor beobachtet. Die Führerscheine wurden den beiden jungen Männern entzogen.

Von dpa