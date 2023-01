Zwei deutsche Skifahrer in Tirol schwer verletzt

Aschau (dpa)

Bei einem Zusammenstoß zweier deutscher Skifahrer in Österreich sind beide Wintersportler schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen war am Mittwoch mit einem 39 Jahre alten Mann aus dem hessischen Main-Kinzig-Kreis im Skigebiet Hochzillertal bei Aschau in Tirol kollidiert.

Von dpa