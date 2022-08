Zwei Kinder nach Badeunfall nahe Aachen in Lebensgefahr

Nach einem Badeunfall in der Nähe von Aachen schweben zwei Kinder in Lebensgefahr.

Das bestätigte ein Polizeisprecher. Die acht und neun Jahre alten Kinder sind nach Angaben der «Bild» am Donnerstagabend am Naturfreibad am Rursee in Simmerath als vermisst gemeldet worden. Nachdem das Technische Hilfswerk sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) alarmiert wurden, habe ein Ersthelfer die Kinder leblos im Wasser gefunden. Rettungskräfte konnten sie zunächst reanimieren und flogen sie dem Bericht zufolge mit einem Hubschrauber in Krankenhäuser. Wieso es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.