Zwei Männer überfallen Supermarkt in Bochum

Wegen des Verdachts auf einen Schock wurden zwei leicht verletzte Mitarbeiter ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Die zwei bislang unbekannten Männer hatten den bereits geschlossenen Supermarkt am Abend betreten und die Angestellten anschließend mit einer Pistole bedroht. Sie erbeuteten das Bargeld aus der Kasse und verschwanden in unbekannte Richtung.