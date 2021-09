Zwei Monate nach Flut: Brücke in Hagen wird freigegeben

Gut zwei Monate nach der Flutkatastrophe wird ein wichtiges Bauwerk in Hagen wieder für den Verkehr freigegeben. An der Stelle einer eingestürzten Brücke habe man in kurzer Zeit an der Landstraße 701 eine neue Konstruktion errichtet, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Der Verkehr auf der Straße mit überregionaler Verbindungsfunktion könne ab Dienstag wieder rollen. Mit Vertretern auch aus dem Düsseldorfer Verkehrsministerium werde die neue Brücke am heutigen Vormittag (9.30 Uhr) offiziell für den Verkehr freigegeben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich in der Stadt am Rande des Ruhrgebiets Anfang September auch die schwer beschädigte Brücke angesehen. Der Wiederaufbau werde insgesamt lange dauern und einen langen Atem brauchen, hatte sie betont. Bund und Länder stellen Opfern der Flut im Westen Deutschlands in den nächsten Jahren für den Wiederaufbau rund 30 Milliarden Euro bereit. In NRW und Rheinland-Pfalz waren Landstriche von den Wassermassen weggerissen oder verwüstet worden, auch zahlreiche Straßen- und Schienenwege wurden beschädigt.