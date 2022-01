Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfällen auf der A45

Hagen (dpa/lnw)

Bei Auffahrunfällen auf der Sauerlandlinie A45 Richtung Frankfurt am Main sind am Montagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr nördlich von Lüdenscheid an einem Stauende ein 53-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ungebremst auf einen stehenden Lkw auf. Dabei wurde der 30-jährige Beifahrer im Kleintransporter schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters, ein weiterer Mitfahrer sowie der 61-jährige Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Abschnitt zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord wurde für Stunden Richtung Frankfurt gesperrt. Der Stau hatte bis zu fünf Kilometer Länge, wie ein Sprecher der Polizei am Montagabend berichtete.

Von dpa