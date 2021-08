Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Langenfeld

Bei einem Auffahrunfall in Langenfeld (Kreis Mettmann) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 27-Jährige war am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto gegen das Heck eines an einer Ampel stehenden Wagens geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer des vorderen Autos kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.