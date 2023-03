Zwei Verletzte bei Pyro-Aktion von Leipziger Fans

Leipzig (dpa)

Beim Abbrennen von Pyrotechnik im Block von RB Leipzig sind zwei Fans während des Bundesliga-Spiels in Dortmund verletzt worden. Das teilte der Club am Montag mit und kündigte zudem Konsequenzen an. Vor Beginn der zweiten Halbzeit waren am vergangenen Freitag rund 20 bengalische Feuer gezündet worden. Mehr als 2500 Fans hatten Leipzig zum mit 1:2 verlorenen Spiel beim BVB begleitet.

Von dpa