Zwei Verletzte nach Messerattacke: versuchtes Tötungsdelikt

Bei einer Messerattacke in Lemgo im Kreis Lippe sind zwei Personen schwer verletzt worden. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold ermitteln wegen versuchter Tötung, wie sie am Freitag mitteilten. Am Vorabend hatten Anwohner wegen eines lautstarken Streits auf der Straße im Bereich eines Kulturvereins die Polizei gerufen. Zudem gab es Hinweise auf zwei Verletzte. Rund fünfunddreißig Personen «aus dem Umfeld der Opfer» versammelten sich dann in der Nähe eines Krankenhauses. Die Lage sei mit polizeilicher Verstärkung beruhigt worden.

Von dpa