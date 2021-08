Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Hamm

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamm sind eine 46-Jährige schwer und ihre 18 Jahre alte Tochter leicht verletzt worden. Die 46-Jährige wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die leichtverletzte 18-Jährige wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Der Brand war laut Polizei am frühen Sonntagmorgen nach bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Am Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.