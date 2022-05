Zweijährige nach Sturz aus Fenster schwer verletzt

Das Mädchen sei am Samstagabend von den Eltern unbeobachtet über einen Tisch auf die Fensterbank geklettert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Von dort stürzte es zwei Stockwerke tief in den Innenhof. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Mädchen in eine Klinik. Lebensgefahr könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Zum genauen Unfallablauf werde ermittelt.