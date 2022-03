Zweijähriger sperrt Mutter auf Balkon aus: Feuerwehreinsatz

Düsseldorf (dpa/lnw)

Weil ein Zweijähriger seine Mutter auf dem Balkon ausgesperrt hatte, ist in Düsseldorf die Feuerwehr mit einer Drehleiter angerückt. Vermutlich weil das Kind mit dem Türhebel spielte, habe sich die Tür geschlossen als die Mutter auf dem Wohnungsbalkon im dritten Obergeschoss war, teilte die Feuerwehr am Freitag nach dem Einsatz mit. Auch der mittlerweile eingetroffene Vater kam wegen einer von innen gesicherten Wohnungstür nicht hinein, so dass die verzweifelten Eltern die Feuerwehr alarmierten.

Von dpa