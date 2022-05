Zwischen Europa-League-Halbfinals: Glasner wechselt acht Mal

Leverkusen (dpa) -

Trainer Oliver Glasner hat die Startaufstellung von Eintracht Frankfurt zwischen den beiden Halbfinal-Spielen in der Europa League gegen West Ham United kräftig durcheinandergewirbelt. Gegenüber dem 2:1-Sieg am Donnerstag in London sind für das Spiel bei Bayer Leverkusen neben Torhüter Kevin Trapp in Tuta und Filip Kostic nur zwei Feldspieler in der Startelf verblieben. «Wir werden es so machen, wie es am besten für uns ist», erklärte Glasner beim Sender DAZN vor den Anpfiff. Manche Spieler würden auch nur eine Halbzeit absolvieren, kündigte er an und betonte: «Ich erwarte immer das Gleiche: Dass wir unser Bestes geben.» Es werde gegen Leverkusen aber natürlich schwierig.

Von dpa