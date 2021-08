... und abends noch zur Party

Der Nieheimer Samstag soll zum Erfolgsmodell werden – Auftakt zum Shopping-Event am 4. September

Nieheim

„Ich finde es klasse, dass etwas stattfindet und bin froh, dass so viele mitziehen“, sagt Frank Filter als Vorsitzender des Gewerbevereins Nieheim. Mehr als 20 Gewerbetreibende aus der Stadt beteiligen sich am langen verkaufsoffenen Samstag. Am 4. September werden die meisten Geschäfte mindestens bis 16 Uhr geöffnet sein, viele auch darüber hinaus.

Von Ralf Brakemeierund