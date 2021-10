1. Beigeordneter erhält seine Urkunde

Andreas Niggemeyer für acht Jahre in Warburg berufen

Warburg

Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf hat am Donnerstagmorgen Andreas Niggemeyer aus Ossendorf die Ernennungsurkunde zum 1. Beigeordneten der Stadt Warburg übergeben. Niggemeyer wird zum 1. November sein Amt antreten und in der nächsten Ratssitzung am 9. November eingeführt. Er wird zunächst für acht Jahre verpflichtet.