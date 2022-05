100 Bäume zum Bad Lippspringer Stadtjubiläum

Neben kommunalen Flächen hat die Hälfte der 100 Bäume eine neue Heimat in Privatgärten der Bürgerinnen und Bürger gefunden. Innerhalb weniger Tage waren alle verfügbaren Kirsch-, Pflaumen-, Birnen- und Apfelbäume vergeben und konnten am städtischen Bauhof abgeholt werden. Die Verwaltung der Kurstadt teilte mit, sie sei mit der positiven Resonanz aus der Bevölkerung sehr zufrieden.

Einer der an Privatleute vergebenen Obstbäume ist in den Garten von Familie Hampshire eingezogen. „Die Baumpflanzung war in unserer Nachbarschaftsgruppe und in den sozialen Medien geteilt worden. ‚Bäume pflanzen, Klima schützen‘ ist eine tolle Aktion, an der wir uns gerne beteiligt haben“, freut sich Sandra Hampshire gemeinsam mit Ehemann Chris sowie den Kindern Riley und Kayleigh. Die Familie hat ihren Garten im April umgestaltet und in diesem Rahmen einen besonders schönen, sonnigen Platz für den Birnbaum ausgesucht.