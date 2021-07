100 Impfdosen im Impfzentrum Lütmarsen

Höxter

Das Unternehmen Arntz Optibelt in Höxter macht interessierten Bürgerinnen und Bürgern am morgigen Samstag ein kostenloses kurzfristiges Impfangebot: Ab 11.30 Uhr sind im Betrieblichen Impfzentrum der Stadt Höxter, Feldstr. 10 in Höxter-Lütmarsen, aus dem Kontingent für die geplanten Firmen-Impfungen noch ca. 100 Pfizer-BiontecTech-Impfdosen verfügbar.