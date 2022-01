100 Jahre mit Sonne im Herzen

Bredenborn

Karoline Mertens hat ein ganzes Jahrhundert Geschichte persönlich erlebt: die Weimarer Republik, das dritte Reich mit dem Zweiten Weltkrieg, die junge Bundesrepublik und die jüngste Gegenwart. An diesem Samstag feiert die Bredenbornerin ihren 100. Geburtstag. Geboren wurde die Jubilarin (mit Mädchennamen Koch) am 29. Januar 1922 als zweites von acht Geschwistern. Nach dem Abschluss der Schule absolvierte sie ein Pflichtjahr in Bad Driburg, um später in einer Molkerei und Käserei zu arbeiten. Als Betreuerin trat die junge Frau dann eine Tätigkeit in einem Kinderpflegeheim an.

Von Heinz Wilfert