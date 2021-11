100 neue Bäume werden gepflanzt

Was 1921 in Kalifornien als Zusammenschluss einiger Frauen begann, ist heute eine der größten Frauenorganisationen der Welt:

Soroptimistinnen beteiligen sich an deutschlandweiter Aktion zum 100-jährigen Bestehen – Aktion in Preußisch Oldendorf

Soroptimist International (SI) feiert dieses Jahr sein 100 jähriges Bestehen.

In mehr als 118 Ländern engagieren sich etwa 70.000 Clubmitglieder auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene für mehr Geschlechtergerechtigkeit und verbesserte Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen.

Die Dachorganisation Soroptimist International hat im Oktober eine virtuelle Feier veranstaltet und so einen digitalen Raum geschaffen, in dem Soroptimistinnen aus aller Welt zusammenkamen, um das Jubiläum gemeinsam zu begehen. SI Deutschland hat sich auf Grund der Pandemie dazu entschieden, die Jubiläumsfeierlichkeiten im März 2022 auszurichten.

Auch die 8 soroptimistischen Clubs in OWL verzichteten auf ein gemeinsames Treffen und der Club Lübbecker Land führte das Benefizfrühstück „A!!es Frauen“ zugunsten eines sozialen Projektes im Jubiläumsjahr nicht durch.

In Anlehnung an „Save the Redwoods“, dem ersten soroptimistischen Projekt weltweit, hat SI Deutschland die nationalen Clubs dazu aufgerufen, mit der Aktion „Plant Trees“ Bäume symbolisch für eine bessere Zukunft zu pflanzen.

Die acht OWL-Clubs beteiligen sich mit der Anpflanzung von 100 neuen Bäumen für 100 Jahre SI an der Aktion. Clubschwestern des SI Clubs Lübbecker Land trafen sich nunmehr, um Bäume verschiedener Art auf einer privaten Naturwiese in Preußisch Oldendorf zu pflanzen. Diese Naturwiese soll sich im nächsten Jahr in eine „Blühwiese“ verwandeln.

Auf Initiative des Clubs Bielefeld nahmen Clubschwestern aus dem Lübbecker Land an einer visuellen Führung durch die Ausstellung „Rembrandts Orient“ im Museum Barberini in Potsdam teil – als Ersatzprogramm für gemeinsame Unternehmungen. Trotzdem gab es ein gemeinsames Projekt: nämlich die Unterstützung des Desert Flower Centers Waldfriede in Berlin, ein Zentrum, das ein weltweit einzigartiges Behandlungskonzept für mehr Lebensqualität nach einer Genitalverstümmelung bietet.

Bereits 500 Frauen haben dort medizinische und psychosoziale Hilfe von erfahrenen Chirurginnen, Psychologinnen, sozialen und seelsorgischen Beraterinnen in Anspruch genommen. Die Museumstour zugunsten dieses Projektes erbrachte eine Spendensumme von insgesamt 3000 Euro, die der Förderverein des Clubs Lübbecker Land mit einer weiteren Spende von 1000 Euro auf 4000 Euro erhöhte.

Die Soroptimistinnen des Clubs hoffen für 2022, dass ihr Benefizfrühstück „A!!es Frauen“ stattfinden kann sowie die angedachte deutschlandweite SI-Jubiläumsfeier als auch Treffen mit den Nachbarclubs des heimischen Raumes.