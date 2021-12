1000 Bäumchen am Teuto gepflanzt

Die neugegründete Klimaplattform Halle sowie die Gruppe „Wandervögel for Future“ haben die Stadt Halle per Arbeitseinsatz darin unterstützt, eine kommunale Fläche im Teutoburger Wald mit klimaresilienten Bäumen wieder aufzuforsten.

Die neu gegründete Klimaplattform Halle sowie die „Wandervögel for Future“ packten bei der Wiederaufforstung der städtischen Waldfläche zu.Für den Klimaschutz aktiv: Torben Schroedter setzt die kleine Buche vorsichtig in die Teuto-Erde.

Es ist schon ein erschreckendes Bild, welches sich Wanderern nahezu überall im Teutoburger Wald eröffnet. Dort, wo einst stolze, teils mehr als 70 Jahre alte Fichten in die Höhe ragten, sind nur noch vereinzelt Bäume verblieben, die allerdings wohl nicht mehr zu retten sind. „Es steht so gut wie keine Fichte mehr. Der Borkenkäfer hat hier leichtes Spiel gehabt“, berichtet Stephan Borghoff, Umweltbeauftragter der Stadt Halle, welcher am Samstagvormittag etwa 1000 kleine Bäumchen im „Gepäck“ hat, um den Haller Stadtwald am Storkenberg wieder aufzuforsten.