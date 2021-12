1000 Euro für die Digitalisierung

Der Benefizlauf der Wiehenläufer hat in diesem Jahr aus den bekannten Gründen leider wieder nicht über die Bühne gehen können. Deswegen boten die Ausrichter auch für dieses Jahr eine Alternative an.

Es gab keine zentrale Veranstaltung, sondern individuelle Läufe über einen längeren Zeitraum hinweg – ob als Einzelperson oder als Gruppe. Vorsitzender Uwe Halstenberg zählte 50 Teilnehmer und war nun hocherfreut, eine Spendensumme in Höhe von 1000 Euro überreichen zu können. Nutznießer ist der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Minden-Lübbecke.

Wie die neunte Auflage des Benefiz- und somit die zweite Auflage des Coronalaufes funktionierte? Teilnehmen konnte jeder, indem er spendete, die bekannte Fünf-Kilometer- oder Zehn-Kilometer-Strecke ging, walkte, lief, mit dem Rad oder Rolli fuhr und/oder ein Foto zum Thema „Laufen“ schickte. Natürlich waren auch Kombinationen aus den drei Alternativen möglich. Am 1. September startete die Aktion und endete nach einer einmonatigen Verlängerung am 30. November. Schließlich trugen sich insgesamt 50 Personen auf der Internetseite der Wiehenläufer als Teilnehmer des Laufes ein. Den genauen Streckenverlauf konnten die Sportler via Link oder QR-Code im Internet abrufen. Überdies war die Strecke auch ausgeschildert.

Viele fanden sich zu Gruppen zusammen und verewigten auch den geselligen Aspekt des Benefizlaufes. Foto: privat

Die Ausrichter hatten betont, dass jeder noch so kleine Spendenbetrag willkommen sei. „Viele haben mehr gespendet, als die reguläre Startgebühr beträgt. Die meisten haben wohl nicht nur an die Startgebühr gedacht, sondern zusätzlich auch ihren virtuellen Kuchenverzehr mit in die Spende einfließen lassen“, so Uwe Halstenberg, der versicherte, dass die Gelder zu 100 Prozent dem wohltätigen Zweck dienen. Der Vereinsvorsitzende überreichte jüngst vor der Alten Ziegelei in Schnathorst, dem Startpunkt, Andrea Stieglitz vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Minden-Lübbecke den symbolischen Scheck. Sie wird mit dem Geld die Digitalisierung in ihrer Organisation ausweiten, um so auch weiterhin Fortbildungen für die Ehrenamtlichen zu ermöglichen.

Für das Mitwirken beim Benefizevent gab es nicht nur eine Dankesurkunde, die sich die Teilnehmer selbst ausdrucken konnten, sondern auch Gutscheine, die verlost wurden. Der Duftgarten hatte diese zur Verfügung gestellt. Gewonnen haben: Christa Brinkhoff, Karola Brinkhoff, Susanne Holle, Detlef Jockheck, Mareike Kattner, Sabine Koch, Ramona Kreft, Ute Krüger, Gudrun Maschmeier, Nicole Nolte, Waldemar Penner, Susanne Stremming, Christoph Weitkamp, Margret Wiegmann und Gerd Schnake. Halstenberg: „Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle vielen Dank an alle Aktiven für die rege Teilnahme sowie an Karl-Heinz Wächter, der wie gewohnt seine Alte Ziegelei als Startort zur Verfügung stellte.“