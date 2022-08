1000 Geflüchtete feiern in Paderborn gemeinsam

Um den nach Paderborn Geflüchteten ein Gefühl der Heimat zu vermitteln und um an den Feiertag zu erinnern, wurde in Zusammenarbeit mit der orthodoxen und katholischen Kirche sowie der jüdischen Gemeinde am vergangenen Sonntag ein großes Fest organisiert. Begonnen wurde der Tag mit einem Gottesdienst in der Kirche, wo für den gemeinsamen Frieden gebetet wurde. „Die Situation schmerzt wirklich sehr und ist kompliziert. In Verbindung mit dem Gottesdienst, dem gemeinsamen Gebet und durch das Reden miteinander versuchen wir, den Menschen ein Gefühl von innerer Ruhe zu vermitteln“, erzählt Priester Ihor Thril vom Pastoralverbund Paderborn im Gespräch mit dem WV.

Im Anschluss fand im Schützenhof die Feier statt, wo alle beisammen sitzen und sich in ihrer Heimatsprache entspannt unterhalten konnten. Von guter Musik bis zu Hüpfburgen für die Kinder war alles dabei inklusive Dosenwerfen, Tischtennis und Kickertische. Da die meisten sich bereits kannten, wurde es auch als eine Familienfeier angesehen. Für die Eltern war die Feier eine zusätzliche Ruhepause, da die Kinder gut versorgt waren und auch viele Gleichaltrige zum Spielen hatten. Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt, von Salaten und Grillfleisch war für jeden etwas dabei.

Viele Gäste berichteten, wie schwer die jetzige Situation sei und dass sie diese Veranstaltung daher umso mehr zu schätzen wüssten. Tetiana Filippenkova erzählte, dass sie Ende März ihr Zuhause in der Ukraine verlassen musste und nach Paderborn gekommen ist. So sagt sie: „Ich bin natürlich sehr traurig, dass ich meine Heimat verlassen musste, aber ich fühle mich hier sehr geborgen und weiß jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen“. Auch die anderen Gäste berichteten über ihre Situation, sagten aber auch, dass sie nun versuchten, das Beste daraus zu machen und nicht die Hoffnung zu verlieren, wieder nach Hause zurückkehren zu können.